Два літа в окупації: у Мережі показали, який вигляд має курортна Кирилівка (відео)

У коментарях користувачі висловили впевненість, що наступного року обов'язково приїдуть відпочивати в українську Кирилівку.
У Мережі показали, який вигляд зараз мають пляжі окупованої росіянами куротної Кирилівки Запорізької області.
Відео з узбережжя Азовського моря опублікували у місцевому пабліку.
На кадрах видно зовсім безлюдний пляж, який ще два роки тому був вщент заповнений людьми.
Лише медузи, на які постійно скаржилися українські відпочивальники, валяються на піску.
У коментарях користувачі висловили впевненість, що наступного року обов'язково приїдуть відпочивати в українську Кирилівку.
Також українці звернули увагу, що кіоск вгорі над пляжем досі лишився пофарбований синьо-жовтим.
Раніще повідомлялося, що на берег окупованої Кирилівки викидає дедалі більше дельфінів через забрудення окупантами Азовського моря.
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