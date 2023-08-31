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Два літа в окупації: у Мережі показали, який вигляд має курортна Кирилівка (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
2886
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Два літа в окупації: у Мережі показали, який вигляд має курортна Кирилівка (відео)

У коментарях користувачі висловили впевненість, що наступного року обов'язково приїдуть відпочивати в українську Кирилівку.

У Мережі показали, який вигляд зараз мають пляжі окупованої росіянами куротної Кирилівки Запорізької області.  

Відео з узбережжя Азовського моря опублікували у місцевому пабліку.

На кадрах видно зовсім безлюдний пляж, який ще два роки тому був вщент заповнений людьми.

Як зараз виглядає окупована курортна Кирилівка: у Мережі показали відео

Як зараз виглядає окупована курортна Кирилівка: у Мережі показали відео

Лише медузи, на які постійно скаржилися українські відпочивальники, валяються на піску.

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У коментарях користувачі висловили впевненість, що наступного року обов'язково приїдуть відпочивати в українську Кирилівку.

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Також українці звернули увагу, що кіоск вгорі над пляжем досі лишився пофарбований синьо-жовтим.

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Дата публікації
Перегляди
2886
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