Два МіГ-29 в обмін на "мисливців" за дронами: які унікальні українські технології зацікавили Польщу

МіГ-29 ПС Польщі / © Вікіпедія

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У рамках оборонної співпраці Варшава планує посилити власну протиповітряну оборону українськими розробками в обмін на передачу Києву двох винищувачів МіГ-29. Польську сторону насамперед цікавлять передові технології у сфері БПЛА та протидії їм — зокрема акустичні комплекси виявлення цілей. Такі системи здатні фіксувати ворожі безпілотники за шумом їхніх двигунів, що дозволяє ефективно протидіяти навіть оптоволоконним FPV-дронам, які залишаються невидимими для звичайних засобів радіоелектронної розвідки.

Про це пише Defence Express.

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Деталі оборонної угоди та обмін бойовим досвідом

Угода про обмін перебуває на стадії узгодження останніх деталей. Про це під час візиту до Києва цього тижня заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

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Польську сторону передусім цікавлять технології виявлення, нейтралізації та фізичного знищення російських розвідувальних і ударних безпілотників, які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Обмін може також охоплювати конкретні українські ударні безпілотні системи великої дальності.

Водночас у Варшаві зацікавлені не лише в самих зразках озброєння, а й у практичному досвіді їхнього застосування. Тому міністерства оборони України та Польщі домовилися створити спільні робочі групи, які займатимуться інтеграцією українського бойового досвіду в польську армію.

Як працює українська акустична система Zvook

Серед розробок, які можуть зацікавити Польщу, — акустичні системи виявлення ворожих дронів від української компанії Zvook. Ці технології вже привертали увагу представників європейських армій, військових США та структур НАТО.

Розробники створили апаратно-програмний комплекс, який за допомогою акустичних датчиків і штучного інтелекту виявляє повітряні цілі на малих і середніх висотах. Система здатна фіксувати крилаті ракети, безпілотники, гелікоптери та літаки за характерним звуком їхніх двигунів.

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Проєкт започаткували у 2002 році львівські ІТ-фахівці та інженери-ентузіасти. Відтоді систему суттєво вдосконалили, створили кілька її версій і розширили базу каліброваних аудіоданих. За твердженням розробників, рівень хибних спрацювань становить менш як 2%.

Одна з версій комплексу — Zvook Tracking — не лише фіксує політ ракети чи безпілотника типу «Шахед», а й визначає точний азимут на ціль. Система може інтегруватися з поворотними камерами відеоспостереження та передавати дані засобам ураження.

Порятунок від дронів на оптоволокні

Окремий напрям розробок компанії — компактні акустичні системи для виявлення та протидії FPV-дронам на близьких відстанях безпосередньо на лінії фронту.

Такі сенсори розпізнають безпілотники за характерним звуком, зокрема й ті, що керуються через оптоволокно. Останні становлять особливу проблему, оскільки електронні детектори їх не виявляють.

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Зокрема, тактичний акустичний детектор Zvook NW0 має круговий огляд на 360 градусів і вбудований штучний інтелект. Він здатний виявляти наближення FPV-дрона на оптоволокні на відстані від 150 до 450 метрів.

Після виявлення загрози пристрій передає сповіщення на електронну мапу користувача та/або активує світлозвуковий індикатор, попереджаючи військових. Такі розробки вже використовують окремі підрозділи Національної гвардії України.

Захист східного кордону Польщі та успішні тести з НАТО

Генеральний директор Zvook Мар’ян Сулим, коментуючи інтерес Польщі до українських розробок для Defense Express, зазначив, що країна швидко реагує на загрозу російських безпілотників і прагне якомога швидше запровадити відповідні системи.

За його словами, Польща проводить практичні демонстрації та випробування, щоб розгорнути системи виявлення й протидії дронам протягом місяців, а не років.

«Така терміновість є цілком виправданою. Східний кордон Польщі — що межує з Білоруссю та виходить на Калінінградський коридор — потребує пасивного акустичного шару раннього попередження, який працює там, де радіолокаційні та радіочастотні системи виявлення виявляються недостатніми», — заявив Мар’ян Сулим.

Він наголосив, що акустична система Zvook уже працює в найнебезпечніших районах України та має досвід масштабного бойового застосування.

Ще одним підтвердженням можливостей української розробки стали випробування у жовтні 2026 року. Тоді пасивну акустичну систему відстеження з камерою від Zvook інтегрували в систему управління та контролю Leonardo C2 Falcon Shield.

Під час випробувань траєкторія акустичного супроводження цілі відображалася в режимі реального часу разом із даними радіолокатора. Безпілотник типу «Шахед» вдалося відстежити на відстані 2,2 км.

За результатами тестування, різниця між акустичним і радіолокаційним супроводженням була незначною та вимірювалася метрами.

Раныше ми писали про те, що польські військові та медики вже переймають український бойовий досвід, а серед напрямів, які можуть посилити партнерство Києва і Варшави, — безпілотні технології та спільне виробництво оборонної продукції.

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