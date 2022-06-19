Два Миколайовичі не можуть поділити командування: у "ДНР" зафіксували "розбіжності" серед керівного складу

Два Миколайовичі не можуть поділити командування: у "ДНР" зафіксували "розбіжності" серед керівного складу

У 1-му армійському корпусі так званої "ДНР" розпочалися розбіжності серед керівного складу.

Начальник штабу – перший заступник командира 1-го армійського корпусу генерал-майор Михайло Миколайович Уголєв не зміг прийняти призначення на посаду командира корпусу полковника Олега Миколайовича Сенькова.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

За інформацією журналіста, Уголєв сам сподівався обійняти посаду командира, але знайомство Сенькова з найвищим командуванням завадило здійснитися його планам. До того ж, самолюбство Уголєва (а за словами його знайомих, воно дуже велике) сильно страждає, коли йому наказує полковник.

"Незважаючи на прикрість, як кажуть командири підлеглих з'єднань, Михайло Миколайович "вистрибує зі штанів", щоб показати свою значущість і здатність керувати бойовими діями. У зв'язку з цим, і користуючись періодом адаптації у Сенькова, всі наступальні дії 1 АК у Луганській області Угольов узяв під свій особистий контроль, і починає сильно злитися, коли будь-який маневр військами намагаються здійснити без його відома.

Що стосується розумових здібностей і командирської майстерності - Уголєва, вони далеко не на високому рівні. Михайло Миколайович, страждаючи надмірним егоїзмом і синдромом "всезнайки", не хоче нікого чути, і раз у раз робить все для того, щоб кількість його підлеглих скорочувалася", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, що російські десантники отримали на горіхи від ЗСУ під час штурму траси "Бахмут-Лисичанськ". Вояки отримали на горіхи так сильно, що не дорахувалися чимало своїх товаришів і в результаті відмовилися ще раз іти в наступ.

Нагадаємо, що під час бойових дій у Донецькій області було знищено зведений загін 55-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 55115, Кизил, Республіка Тува) та підрозділи федеральної служби військ національної гвардії РФ.

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