Два місяці на фронті — один на ротацію: експерт оцінив, чи реально виконати новий наказ Сирського

Військовослужбовці на передовій отримали чіткі гарантії щодо термінів служби «на нулі». Новим наказом Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Україні запроваджується регламентована система ротацій: відтепер безперервне перебування на бойових позиціях обмежене двомісячним терміном.

Про те, як працюватимуть оновлені норми та скільки часу бійцям виділять на відновлення, розповідає РБК-Україна.

Що передбачає наказ Сирського

За словами Головнокомандувача ЗСУ, зміна логіки війни через домінування дронів змушує трансформувати підходи до ротацій. Головна мета наказу — збереження життя та здоров’я воїнів.

«Наказ обов’язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї», — наголосив Сирський.

Основні положення документа:

Термін на позиціях : Командири мають забезпечити перебування військових на передньому краї до 2 місяців.

Строки заміни : Обов’язкова ротація повинна відбутися у строк не пізніше одного місяця після завершення терміну.

Відновлення : Після виконання завдань бійцям обов’язково надається час на відпочинок та проходження медичного огляду.

Логістика: Наказ вимагає своєчасного поповнення запасів боєприпасів та їжі на позиціях.

За порушення цих вимог командири нестимуть «невідворотну відповідальність» згідно із законом.

Чому це важливо саме зараз

Військовослужбовець Сил ТрО та військовий експерт Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна зазначив, що рішення викликане реальною ситуацією на полі бою. За його словами, раніше траплялися випадки, коли бійці перебували безпосередньо на позиціях понад 3 місяці.

«Це абсолютно правильне рішення. Воно потрібне для підтримки боєздатності, професійних якостей та стану здоров’я особового складу. Крім того, зараз виникли резонансні моменти з доставкою продовольства через дрони ворога — наказ посилює роботу над пошуком шляхів нормальної логістики», — пояснив Мусієнко.

Чи реально дотриматись термінів

Питання реальності виконання наказу Сирського в умовах дефіциту кадрів є одним із найгостріших. Експерт Олександр Мусієнко вважає, що дотримання терміну «2 місяці на позиціях — 1 місяць на проведення ротацій» є цілком реальним на практиці, але це залежить від двох факторів.

Продовження мобілізації: Наявність підготовлених резервів є ключовим фактором для заміни підрозділів.

Застосування технологій: Сили оборони все частіше використовують наземні роботизовані комплекси (НРК). Вони дозволяють контролювати певні точки без постійної присутності людей, що полегшує процес ротації.

Як ротація працювала раніше

За наявними відкритими даними, на практиці терміни встановлювало командування залежно від потреб фронту. Водночас чітких публічних роз’яснень щодо максимального терміну перебування військових на бойових позиціях немає.

Але Міноборони минулого року напрацювало механізм як альтернативу демобілізації: кілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної участі в бойових діях.

Важливо розрізняти типи ротацій:

Внутрішня — це заміна груп всередині підрозділу.

Повна — вивід цілої бригади на відновлення.

Дослідження свідчать, що після 60 днів на передовій мотивація бійця різко знижується, а після 90 днів — критично зростає ризик бойового стресу та ПТСР.

Нагадаємо, головком Олександр Сирський повідомив, що ротації українських воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням ситуації, характеру бойових дій та наявних сил і засобів.

«Командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів», — зазначив він.

Також передбачено обов’язковий медогляд і відпочинок після виконання бойових завдань.

