Два міста України залишились без води після атаки РФ: що відомо

Відключення води / © Getty Images

Нічна масована російська атака по Україні 17 лютого залишила без водопостачання частину Одеси та міста Бурштин Івано-Франківської області. Водночас у бурштині припинилося ще й теплопостачання.

Про це повідомили «Інфоксводоканал» та «Суспільне».

Ситуація з водою в Одесі

В Одесі через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без води залишилися мешканці Київського району та частини Хаджибейського, а також сіл Лиманка й Червоний Хутір, житлових масивів «Райдужний», «Совіньон 1–5», «Чорноморка» та ЖКП «Таїрово».

Крім того, у частини споживачів Хаджибейського і Приморського районів можливе зниження тиску води або її відсутність на верхніх поверхах.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, після чого водопостачання має стабілізуватися.

Варто зазначити, що місто вже не вперше стикається з подібною ситуацією. У ніч проти 15 лютого Одеську область масовано атакували ударні безпілотники, що спричинило пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури. Через аварійне знеструмлення без води тоді залишилися мешканці Київського, Приморського, Хаджибейського та частини Пересипського районів. У міськраді, посилаючись на водоканал, обіцяли відновити подавання протягом дня.

Відключення води і тепла в Бурштині

Також проблеми з комунальними послугами зафіксували в Бурштині. Вранці 17 лютого під час повітряної тривоги там пролунали вибухи — Повітряні сили попереджали про загрозу крилатих ракет.

Після цього, за інформацією кореспондентів «Суспільного», у квартирах мешканців припинилися централізоване опалення та подавання гарячої води. Наразі офіційних деталей від влади немає.

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого Росія атакувала Одесу дронами, пошкодивши інфраструктуру, житлову багатоповерхівку, магазин, СТО та гаражі. Постраждали троє людей: двох чоловіків госпіталізували (один у важкому стані), жінці допомогли на місці.