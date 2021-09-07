Два місяці арешту: окупаційний суд Криму обрав запобіжний захід Наріману Джелялу

Його звинувачують у посібництві пошкодженню газогону.

Два місяці арешту. Такий запобіжний захід обрав окупаційний суд Криму заступнику голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріману Джелялу.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 7 вересня.

Зазначається, що чергова облава на кримських татар відбулась на півострові в суботу, 4 вересня. На світанку силовики вдерлися в будинки кількох кримськотатарських родин, зокрема, і Нарімана Джеляла. Його відвезли спочатку в якийсь підвал, де катували. Про це затриманий згодом розповів адвокатам, які за добу знайшли Нарімана в будівлі ФСБ.

Офіційно його звинувачують у посібництві пошкодженню газогону в районі села Перевальне. Російські силовики заявляють, що це сталося 23 серпня. Саме в цей день у Києві проходила "Кримська платформа", де перебував і Джелял. І голова Меджлісу кримсько-татарського народу, і президент України певні: нові репресії - це помста Кремля саме за цей форум. Масові арешти засудили також у ЄС та в США.

Новини світу: окупаційний суд Криму обрав запобіжний захід Наріману Джелялу – арешт на 2 місяці

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