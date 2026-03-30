Два монаха УПЦ МП на Харківщині ґвалтували неповнолітніх, що співали у хорі: деталі злочину

52-річний і 24-річний монахи на Харківщині зґвалтували 14-річну дівчинку.

Дмитро Гулійчук
Один із монахів-педофілів

На Харківщині викрили ченців монастиря УПЦ Московського патріархату у злочинах сексуального характеру проти дітей.

Про це передають поліція і прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 52-річний монах, який відповідав за приготування випічки у церкві, у вільний від обов’язків час запрошував дівчаток до себе додому під приводом частування солодощами.

Після пригощання чоловік примушував їх іти до ванної кімнати, роздягатися та приймати душ. Оголених дівчат він фотографував та знімав на відео. Виготовлену порнографію зберігав на власному телефоні.

Одного разу монах запросив до себе 14-річну дівчинку, яка співала в церковному хорі. Зловмисник напоїв її, зробив оголені фото на мобільний телефон і вчинив дії сексуального характеру. Дитина зізналася, що систематично піддавалася сексуальним діям з боку монаха УПЦ МП.

Під час розслідування правоохоронці також встановили, що у жовтні 2024 року 24-річний ієромонах, будучи п’яним, заманив 14-річну дівчину до підвалу однієї з монастирських будівель, де зґвалтував «у неприродний спосіб».

Обом підозрюваним загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті священник УПЦ МП показав статеві органи на сороміцькому відео.

Також ми писали, що в Одеській області священник УПЦ МП регулярно ґвалтував свою дочку та давав розбещувати іншому попу

