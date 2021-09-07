Два роки ховався від поліції: у Києві затримали чоловіка, який вдарив ножем у живіт мешканця Дніпропетровської області

Подія трапилася ще в 2019 році в одному з розважальних закладів Новомосковська.
Правоохоронці Дніпропетровської області затримали чоловіка, підозрюваного в замаху на вбивство. Громадянин два роки ховався у Києві.
Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції області.
Як стало відомо, подія трапилася ще в листопаді 2019 року. Тоді в одному з розважальних закладів Новомосковська чоловік під час конфлікту вдарив ножем в живіт місцевого мешканця. Після чого зник з місця злочину.
Підозрюваний у замаху на вбивство практично два роки переховувався від правоохоронців. Весь цей час він перебував у столиці. Там же його і затримали.
“За вказаним фактом слідчим Новомосковського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (“Замах на вбивство”) КК України. Наразі правоохоронці доставили підозрюваного до Дніпропетровської області, де обрали запобіжний захід, у вигляді тримання під вартою. Слідство триває”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області.
Нагадаємо, що у Луцьку затримали чоловіка, який жорстоко вбив приятеля і намагався обдурити поліцію.