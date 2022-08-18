Два роки тероризували українців: СБУ викрила хакерів, які постійно повідомляли про "мінування"

СБУ затримала хакерів, які два останні роки повідомляли про "замінування" в Україні.

Спецслужба викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів FR Destructor.

Про це повідомляє СБУ.

Зловмисники два роки повідомляли про "замінування" різних об'єктів в Україні. Особливо вони активізувались напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України. В останні місця вони знову відновили свою діяльність.

СБУ затримала хакерів за місцем їхнього проживання після того, як злочинці знову повідомили про масові замінування на заході України.

Слідство встановило, що підозрювані: відправляли анонімні електронні листи з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування свого місцеперебування; підшукували у соціальних мережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування; організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень.

Нагадаємо, окупанти вдарили по Харківщині та дистанційно мінують території.

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