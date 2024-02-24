Два роки великої війни: Сирський згадав битву за Київ, звільнення Херсона і спробу контрнаступу

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський зробив заяву до других роковин повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України.

Заява нового головкома з'явилася у його Telegram-каналі.

Сирський наголосив, що ці два роки "перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі від часів Другої світової".

За його словами, "коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю - ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо". Втім, вірили Сили оборони; тисяч добровольців, які штурмували військкомати; пересічні українці, які йшли до Тероборони та зайнялися волонтерством.

"Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла. Між зброєю та евакуацією - ми вибрали зброю. Потім була битва за Київ і втеча окупантів з передмістя столиці під ударами наших захисників. Потім звільнення острова Зміїний і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту. Потім були Харківська наступальна операція й звільнення Херсону", - наголосив Сирський.

Згадав головнокомандувач і "спробу українського контрнаступу, яка, на жаль, через об’єктивні обставини не принесли бажаного результату". Втім, він зауважує, що ЗСУ протистоять окупантам вздовж усієї лінії фронту.

Сирський також вшанував пам'ять загиблих захисників та захисниць, які загинули у війні з РФ. Він подякував військовим, "які і у ці хвилини відбивають російські атаки і знищують ворога", медикам, рятувальникам, волонтерам, а також партнерам за допомогу.

"Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є, - життя українського воїна. Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе", - додав Сирський.

Як повідомлялося, до Києва прибули західні лідери у другі роковини повномасштабного вторгнення РФ. Це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні; прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

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