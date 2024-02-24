Два роки великої війни: як змінився Зеленський (фото)

ТСН.ua з'ясовував, як президент Зеленський змінився за час великої війни.

До 24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський завжди був усміхненим, поголеним і в діловому костюмі.

Як змінився Зеленський за 5 років / Фото: ТСН.ua

23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення, до Києва прибули президенти Польщі і Литви – Анджей Дуда та Ґітанас Науседа. На обличчі глави держави видна стурбованість. Як виявилося пізніше, під час цієї зустрічі Зеленський сказав лідерам Литви і Польщі, що впродовж найближчих годин Путін розпочне повномасштабне вторгнення.

Володимир Зеленський із президентами Литви та Польщі 23 лютого 2022 року / Фото: Офіс президента України

Востаннє президент виступив у діловому образі у своєму відеозверненні перед українцями 23 лютого 2022, за кілька годин до нападу РФ.

Наступні два роки глава держави щодня (за вийнятком буквально декількох разів) буде записувати відеозвернення, які стануть своєрідною хронікою війни.

Але тепер зовнішній вигляд Зеленського змінився – замість гладко випрасуваного костюму з краваткою – одяг оливкового кольору у мілітарі стилі. А на обличчі – триденна щетина.

У книзі журналіста американського журналу Time Саймона Шустера ідеться, що на екстреному саміті європейських лідерів 24 лютого 2022 року, до яких долучився Зеленський, він був "блідий і втомлений, з щетиною і "не дуже вірив у те, що союзники його врятують, і це давалося взнаки". "Можливо, ви бачите мене живим востаннє", — сказав європейцям Зеленський.

Президент Зеленський зараз, у 2024 році / Фото: Associated Press

Та чи змінився президент "всередині"?

За словами Шустера, війна змінила українського президента – "але не завжди на краще".

Шустер пригадав, що у найкритичніша моменти реакція президента на дії окупантів була якнайжорсткіша: "Він віддавав найсуворіші з можливих наказів – не проявляйте милосердя, використовуйте всю доступну зброю, щоб знищити там все російське".

"Під час передвиборчої кампанії він здався мені наївним чарівником, який готується потрапити у світ циніків, олігархів і бандитів. До кінця 2019 року він втратив велику частину своєї невинності. Але влада ще не загартувала його. Найбільші зміни відбулися в перші місяці російського вторгнення. Впертий, впевнений, мстивий, неполітичний, сміливий аж до безрозсудності та безжалісності до тих, хто стояв на його шляху, він спрямовував гнів і стійкість свого народу й цілеспрямовано висловлював це світові.

Але саме майстерність, яку він відточував понад 20 років як актор, зробила Зеленського настільки ефективним у цій війні. Публічно його друзі та співробітники казали, що він завжди мав якості, щоб робити це добре. Особисто вони зізнаються, що відчувають шок від нового нього. Більшість українців не вірили, що він має ці якості. Я теж", – зазначав Шустер.

Володимир Зеленський і Саймон Шустер. Фото: Саймон Шустер/Twitter

На думку журналіста, саме здатність президента побороти свій страх багато в чому пов'язана з тим, як Україна пережила цю загрозу своєму існуванню.

Минулого року перша леді Олена Зеленська зауважувала, що її чоловік абсолютно не змінився, але після початку війни майже перестав посміхатися.

Володимир та Олена Зеленські у 2019 році / Фото: Instagram Олени Зеленської

Володимир і Олена Зеленські у 2023 році / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Два різних обличчя... Не тому, що воно заросло, тому що з'явилася частина військової уніформи. Просто інший вираз обличчя", – так трансформацію президента говорив психотерапевт Олег Чабан. Він переконаний, що велика війна зробила Зеленського сильнішим. Йдеться про посттравматичне зростання.

Фото: Facebook / Олег Саакян

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