У Верховній Раді пропонують радикально змінити правила проходження військової служби під час війни. Нові законопроєкти передбачають обов’язкову ротацію після 90 днів на фронті та право на демобілізацію за певних умов.

Про це свідчать законопроєкти №15242 та №15233 на сайті парламенту.

У парламенті зареєстрували законопроєкти, які стосуються демобілізації, реінтеграції військовослужбовців, а також обов’язкової ротації та граничних термінів служби під час війни. Документи передбачають, зокрема, обмеження терміну перебування бійців у зоні бойових дій до 90 днів та врегулювання механізму демобілізації.

Ротація та граничні терміни служби

Один із законопроєктів — «Про обов’язкову ротацію та граничні терміни служби в умовах війни» — пропонує визначити, що:

безперервне перебування військовослужбовців у районі бойових дій не може тривати понад 90 днів;

після завершення цього терміну військові мають обов’язково повертатися до пунктів постійної дислокації для ротації;

повторне направлення до зони бойових дій дозволятиметься не раніше ніж через 180 календарних днів після повернення.

Законопроєкт про демобілізацію

Інший законопроєкт «Про демобілізацію та реінтеграцію військовослужбовців» пропонує закріпити право на звільнення з війська після 24 місяців безперервного проходження військової служби. Водночас така норма діятиме лише для тих військовослужбовців, які щонайменше три місяці безпосередньо брали участь у бойових діях.

Чіткі терміни служби і демобілізація — останні новини

Нагадаємо, в Україні готують реформу військової служби, що передбачає перехід на контрактну систему з чіткими термінами та гарантованою демобілізацією. За даними ЗМІ, Міноборони та Генштаб розглядають три типи контрактів: 10 місяців для чинних військових на бойових посадах, 14 місяців для новобранців у бойових підрозділах та 2 роки для тилових посад (медики, оператори БпЛА, зв’язківці). Після завершення контракту обіцяють індивідуальну відстрочку від повторного призову.

Система має стосуватися як новачків, так і тих, хто вже служить, водночас можливість залишатися мобілізованим без контракту збережеться.

До слова, у Раді зареєстрували законопроєкт «Про прозору систему призову та мобілізаційної черговості», який пропонує створити Єдиний реєстр мобілізаційних потреб. Документ передбачає відкритий доступ громадян до інформації про черговість призову, вимоги до віку, здоров’я та спеціальностей, а також чітке обґрунтування обмежень. Згідно з проєктом, ЗСУ формуватимуть реєстр, а призов відбуватиметься за прозорими критеріями.

