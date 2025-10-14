Порушники кордону / © ДПСУ

На Дунаї прикордонники затримали два катери з Румунії, які зайшли у внутрішні води України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

Судна були затримані з різницею у кілька годин. За даними відомства, обидва катери вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, через що випадково зайшли у внутрішні води України.

На чотирьох громадян Румунії складено адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону. Після оформлення документів порушників передали румунській стороні.

Прикордонники наголошують, що заходи вживаються відповідно до закону і спрямовані на захист державного кордону та безпеки на воді.

