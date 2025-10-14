- Дата публікації
Два румунські катери порушили державний кордон України на Дунаї - подробиці (фото)
Прикордонники затримали румунські катери, що незаконно зайшли у внутрішні води.
На Дунаї прикордонники затримали два катери з Румунії, які зайшли у внутрішні води України.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.
Судна були затримані з різницею у кілька годин. За даними відомства, обидва катери вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, через що випадково зайшли у внутрішні води України.
На чотирьох громадян Румунії складено адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону. Після оформлення документів порушників передали румунській стороні.
Прикордонники наголошують, що заходи вживаються відповідно до закону і спрямовані на захист державного кордону та безпеки на воді.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Румунії в затоці Мусура поблизу Суліни на ділянці, де Дунай впадає в Чорне море, сталася серйозна аварія. Перекинулося туристичне судно з 14 пасажирами на борту.