Укрaїнa
70
1 хв

Два румунські катери порушили державний кордон України на Дунаї - подробиці (фото)

Прикордонники затримали румунські катери, що незаконно зайшли у внутрішні води.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Порушники кордону

Порушники кордону / © ДПСУ

На Дунаї прикордонники затримали два катери з Румунії, які зайшли у внутрішні води України.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Telegram.

Судна були затримані з різницею у кілька годин. За даними відомства, обидва катери вийшли на риболовлю без карт та навігаційних приладів, через що випадково зайшли у внутрішні води України.

На чотирьох громадян Румунії складено адміністративні протоколи за незаконний перетин державного кордону. Після оформлення документів порушників передали румунській стороні.

Прикордонники наголошують, що заходи вживаються відповідно до закону і спрямовані на захист державного кордону та безпеки на воді.

/ © ДПСУ

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Румунії в затоці Мусура поблизу Суліни на ділянці, де Дунай впадає в Чорне море, сталася серйозна аварія. Перекинулося туристичне судно з 14 пасажирами на борту.

70
