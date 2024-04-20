Два сценарії завершення війни: військовий спрогнозував наслідки поразки або перемоги України

До поразки України може призвести відсутність допомоги від Заходу, внаслідок чого українцям доведеться боротися з агресією РФ самотужки.

Відомий український активіст, волонтер та офіцер ЗСУ Мирослав Гай описав два сценарії закінчення війни в Україні, спрогнозувавши, як може розвиватися ситуація у разі поразки або перемоги України.

Свої міркування він опублікував на сторінці у Facebook.

Якщо Україна програє

На його думку, до поразки України може призвести відсутність допомоги від Заходу, внаслідок чого українцям доведеться боротися з агресією РФ самотужки.

“Росія фізично захоплює всі території України. Починається партизанська війна, усіх активістів убивають або саджають по тюрмах, у РФ і на території України починаються акти помсти, зокрема на АЕС, мільйони біженців хлинуть в Європу і назавжди міняють Європейський політичний рельєф. РФ мобілізує тисячі громадян України, зокрема з досвідом сучасної війни, відбирає усі технічні розробки України, переформатовується і готує нову експансію в колишні країни соцтабору”, - прогнозує Мирослав Гай.

За його словами, у такому разі Європа отримає ворожу та найбільш фахову армію біля своїх кордонів, Росія - теракти та ще більші санкції, а США втратить останні крихти авторитету.

“Колапси на біржах, втрата довіри до НАТО. Потім все стабілізується і йде мілітаризація країн з урахуванням нових реалій. Росію такий сценарій цілком влаштовує. За великим рахунком, США — теж, бо вони стануть головною противагою нового Радянського союзу, більш слабкого, і створять проблеми і ЄС, і Росії... Китай отримує бонуси й від перемоги РФ і від її програшу”, - вважає Гай.

Якщо Україна переможе

Перемогою України Мирослав Гай називає відбиття агресії Росії за допомогою допомоги від Заходу та перехід у стратегічну оборону.

“Про кордони 1991 року я навіть не згадую в поточній ситуації, закріплюємося там, де можемо, і зберігаємо Державу, національні та конституційні інституції, переходимо в перемовини з РФ у посередництві США та ЄС, не Туреччини, закріплюємо лінію розмежування, там де стоїть український солдат. Припиняємо вогонь. Далі ці території вважаються спірними, як зараз між Туреччиною та Грецією [на Кіпрі]. Санкції продовжують діяти і потроху вбивають економіку РФ, ми відбудовуємось, мілітаризуємось, проводимо реформи та вступаємо до ЄС та НАТО, з умовою в договорі не відвойовувати спірні території силами Альянсу”, - прогнозує він.

Водночас український військовий сумнівається, що справдиться один із описаних сценаріїв, і припускає, що “буде щось середнє, довге та ще більшою кров'ю”.

“Але, як не дивно, Україна переможе в усіх варіантах розвитку подій в стратегічній перспективі, бо згодом, років за 100, РФ не буде. Але хотілося б аби бодай діти та онуки не воювали та жили в Україні”, - резюмував він.

Нагадаємо, раніше професор нової та новітньої історії Західної Європи з Фрайбурзького університету Німеччини, автор книжки "Про війни і про те, як їх закінчувати" Йорн Леонгард назвав два сценарії закінчення війни в Україні.

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