Два тижні перебував у комі: у Черкасах помер скалічений 7-річний хлопчик

Два тижні перебував у комі: у Черкасах помер скалічений 7-річний хлопчик

За життя дитини медики боролися 2 тижні.

У Черкасах учора, 5 вересня, помер 7-річний хлопчик, який перебував у термінальній комі після дивного травмування.

Про смерть дитини повідомляє "Укрінформ".

За словами директора Черкаської дитячої обласної лікарні Миколи Кондрацького, дитина померла, не приходячи до тями.

Нагадаємо, що 24 серпня, до реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні був доправлений 7-річний хлопчик з численними травмами, відсутніми частинами вух та статевих органів, пролежнями та важкою травмою голови. Весь цей час дитина перебувала у термальній комі.

Бабуся дитини стверджувала, що він упав із купи цегли й травмувався.

Поліція відкрила два кримінальні провадження: за статтею 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

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