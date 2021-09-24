Два тижні спала сидячи, прив'язана до батареї: моторошні подробиці викрадення дочки депутата з Полтави

Два тижні спала сидячи, прив'язана до батареї: моторошні подробиці викрадення дочки депутата з Полтави

Зловмисники все продумали. На трасі спеціально вибрали так звану сліпу зону – без камер відеоспостереження.

19-річну Віту викрали на шляху до Києва і вимагали викуп майже півмільйона доларів. Співробітники Служби безпеки України вже затримали злочинців. Їм загрожує до 9 років за ґратами, а дівчина досі оговтується від пережитого.

Про подробиці жахливого викрадення дочки депутата з Полтави пише "Сегодня".

Так, наприкінці літа 19-річна Віта, вперше без супроводу батьків, вирушила до Києва на навчання, але до столиці не доїхала. На трасі її автомобіль підрізали, а студентку викрали.

Дівчина перебувала в неволі два тижні. Їй доводилося спати сидячи, прив'язаною до батареї. Тим часом її викрадачі вимагали в батьків викуп - 10 біткоїнів, тобто 470 тисяч доларів.

Мама дівчини Тетяна Кириченко розповіла, що після викрадення отримала анонімне sms-повідомлення.

"Прийшла нам sms: якщо ви хочете повернути кохану людину, в дужках була В, то зайдіть в Telegram-канал...У листуванні з злочинцями вони давали нам зрозуміти, що вони стежили, вони все знають", – розповіла жінка.

Віта – студентка третього курсу інституту права. Її батько – депутат Полтавської обласної ради, у сім'ї сільськогосподарське підприємство. У родини були гроші від продажу нерухомості, але цього було недостатньо для озвученої суми викупу. Батьки одразу звернулися до поліції. За справу взялася СБУ. Організатора викрадення вдалося знайти.

За словами прокурора Офісу генерального прокурора Дениса Олійника, їм виявилася людина, яка зараз перебуває за ґратами та звинувачується в скоєнні умисного вбивства. Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільникові винагороду в розмірі 100 тисяч доларів.

Своєю чергою речниця СБУ в Полтавській області Інна Усова зазначила, що викрадачі спілкувалися між собою і з батьками дівчини виключно через Telegram-канал або приховану інтернет-мережу Даркнет, але їх змогли встановити і затримати.

Викрадачеві та двом спільникам загрожує до 9 років за ґратами.

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