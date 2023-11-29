Два тижні – у черзі: посол України в Польщі відвідував пункт із заблокованими вантажівками (відео)

Він провів декілька зустрічей, зокрема з місцевою поліцією і українськими водіями.
Посол України в Польщі Василь Зварич відвідав пункт пропуску Дорогуськ на кордоні з Україною (з українського боку – Ягодин, Волинська обл.), де польські перевізники заблокували рух українських вантажівок.
Про це дипломат повідомив у Facebook.
Чи пропускають через кордон гуманітарну допомогу
Зварич заявив, що бачив, як польска поліція вивозила із загальної черги автомобілі з пальним і супроводжувала на виїзд з Польщі. Польська сторона його запевнила, що гуманітарну допомогу, військову допомогу, пальне пропускають без затримок.
На скільки км розтягнулася черга
За словами посла, черга перед пунктом пропуску в Дорогуську за останні 4 дні зменшилась орієнтовно на 10 км. За останню добу в Україну пропущено 198 вантажівок. Але залишається черга завдовжки 10 км.
2 тижні у черзі
"Середня тривалість очікування водіїв на виїзд з Польщі в Україну – 2 тижні (водії, яким уже підійшла черга на вʼїзд в Україну, стояли в черзі 18 днів). На брак харчів і води не скаржаться, але звісно дуже хочуть якнайшвидше потрапити додому. Погодні умови складні", – зазначив Зварич.
Він запевнив, що працює разом із причетними міністерствами України, щоб рух на кордоні був якнайшвидше повноцінно відновлений.
"Сподіваюся, що польська влада зможе досягти порозуміння з протестувальниками, і водії – як українські, так і польські – не змушені будуть далі залишатися заручниками цього протесту", – каже дипломат.
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребене".
26 листопада, стало відомо, що на кордоні з Польщею є випадки блокування гуманітарної допомоги.
28 листопада міністерка сільського господарства Польщі Анна Гембіцька запропонувала протестувальникам, які блокують кордон з Україною, компроміс.
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