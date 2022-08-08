"Два тижні їм може бути достатньо": військовий експерт про загрозу нападу ЗС РФ з Білорусі на Україну

Але для зібрання сил потрібен час.

Про це в ефірі ТСН заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Якщо на сьогодні ми оцінюємо здатність білоруських військ до повномасштабного вторгнення з півночі до України, вона залишається низькою. Разом з тим, ми прекрасно бачимо і розуміємо, що Росія на навчаннях, і не тільки на навчаннях, 24 лютого це продемонструвала. Вони відпрацьовували перекидання військ на білоруський напрямок в прискореному режимі. Цей алгоритм в нимх відпрацьований, і тому, за великим рахунком, 2 тижні їм може бути достатньо за умови, що ці війська можуть бути зібрані", - зазначив експерт.

Він додав, що на сьогодні зібрання сил не спостерігається, але ця загроза може зберігатися і треба бути пильними і готовими до будь-якого розвитку подій.

"Росія може піти в атаку через Білорусь. Але точно не сьогодні, і не найближчим часом. Там не видно створення ударних груп. Українські рубежі укріплені. Я погоджуюся, що небезпека зберігається, але на сьогодні вона є невисокою", - сказав Мусієнко.

Нагадаємо, що ійськовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чим для окупантів загрожує атака на Каховський міст. Так як ювелірно ЗСУ відпрацьовують удари, оскільки поруч стоїть Каховська ГЕС.

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