Два ухилянти 8 діб блукали засніженими Карпатами і майже замерзли: який фінал історії

Ухилянти самі звернулися по допомогу / © ДПСУ

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В Закарпатскьій області прикордонники спільно з рятувальниками ДСНС знайшли двох чоловіків, які заблукали в горах.

Про це передає Держприкордонслужба.

28-річний житель Шепетівки (Хмельницька область) та 30-річний мешканець села Новоселівка (Запорізька область) зізналися, що хотіли незаконно перетнути кордон та втекти до Румунії. Щоб уникнути перевірок на контрольних постах, вони розпочали свій маршрут із села Ворохта.

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Протягом восьми діб чоловіки блукали Карпатами, поки не потрапили у снігову бурю. Зрозумівши, що далі рухатися не зможуть, звернулися по допомогу.

До пошуків оперативно залучили оператора БпЛА. Завдяки дрону за 15 км від кордону вдалося виявити намет із заблукалими. Обох доправили до лікарні, де їм діагностували обмороження першого ступеня. Складні погодні умови — глибокий сніг, погана видимість, мороз і вітер — значно ускладнювали роботу рятувальників та прикордонників.

«Погодні умови в горах нині вкрай небезпечні. Сильний вітер, туман, мороз і активність диких звірів створюють реальну загрозу для життя. Спроби незаконного перетину кордону в таких умовах — не лише порушення закону, але й смертельний ризик», — закликають прикордонники.

Дата публікації 20:09, 07.04.25 Кількість переглядів 8 Вісім діб у Карпатах: прикордонники врятували двох заблукалих ухилянтів

Раніше повідомлялося, що киянин заблукав у засніжених Карпатах та зазнав обмороження.