Два українських села визнали найкращими у світі для туристів

Краєвиди села Колочава / © Колочавська територіальна громада

Реклама

2025 року закарпатські села Колочава та Синевирська Поляна, які розташовані у Хустському районі, потрапили до переліку найкращих у світі для туристів.

Про це повідомили у Всесвітній туристичній організації (UNWTO)

Цьогоріч за звання найкращих туристичних сіл змагалися 270 населених пунктів із 65 країн Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу.

Реклама

Організація ООН з туризму серед них обрала 52 найкращих туристичних села.

Кандидатів оцінювали за дев’ятьма критеріями: культурні та природні ресурси, охорона здоров’я, безпека та захист, економічна, екологічна й соціальна стійкість тощо.

Закарпатські села Колочова та Синевирська поляна увійшли до Мережі найкращих туристичних сіл (BTV), яка зараз об’єднує 319 населених пунктів.

Минулого року до цього переліку внесли Ворохту Івано-Франківської області та Урич Львівської області, які стали першими українськими селами на карті сільського туризму ООН.

Реклама

Нагадаємо, раніше видання Visit Ukraine. опублікувало перелік найкрасивіших дендропарків України, які варто відвідати цієї осені.