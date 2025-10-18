- Дата публікації
Два українських села визнали найкращими у світі для туристів
Організація ООН з туризму обрала 52 найкращих туристичних села серед 270 населених пунктів.
2025 року закарпатські села Колочава та Синевирська Поляна, які розташовані у Хустському районі, потрапили до переліку найкращих у світі для туристів.
Про це повідомили у Всесвітній туристичній організації (UNWTO)
Цьогоріч за звання найкращих туристичних сіл змагалися 270 населених пунктів із 65 країн Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу.
Організація ООН з туризму серед них обрала 52 найкращих туристичних села.
Кандидатів оцінювали за дев’ятьма критеріями: культурні та природні ресурси, охорона здоров’я, безпека та захист, економічна, екологічна й соціальна стійкість тощо.
Закарпатські села Колочова та Синевирська поляна увійшли до Мережі найкращих туристичних сіл (BTV), яка зараз об’єднує 319 населених пунктів.
Минулого року до цього переліку внесли Ворохту Івано-Франківської області та Урич Львівської області, які стали першими українськими селами на карті сільського туризму ООН.
