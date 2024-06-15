Два варіанти замороження конфлікту з РФ: Портников зробив прогноз щодо припинення вогню

Замороження конфлікту може бути єдиним шансом вижити як для України, так і для Росії. При цьому існує два варіанти такого сценарію припинення бойових дій в Україні.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу “Еспресо”.

За його словами, замороження конфлікту може відбуватися на різних умовах.

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“Замороження в якому ми отримуємо гарантії безпеки - це зовсім не те заморожене в якому ми їх не отримуємо. Що таке замороження конфлікту з гарантіями безпеки? Україну запрошують до НАТО, гарантії безпеки на цій території, яку ми наразі контролюємо (важливо, щоб вони були більшим)... Це означає, що ми виходимо на трек: повернення наших територій політичним шляхом, ми частина оборонного союзу і наші союзники теж будуть робити все, щоб ці території повернути політичним шляхом. Тобто тиск на Росію буде продовжуватися і після цього припинення вогню", - описує один з варіантів журналіст.

За другим варіантом, який припускає Портников, припинення вогню настане на певний час, а після наступної атаки Україна нічого не отримає від безпекових угод.

"Ми розуміємо, що це війна, яка дасть відповідь на питання, чи буде у наступні роки існувати на політичній мапі світу Українська держава, чи Російська Федерація охопить всі кордони та почне втілювати у життя проєкт "Радянський Союз 2.0". Дуже проста річ, яка може обернутися новими мільйонами біженців і новими сотнями тисяч жертв - це теж реальність. Значить чим більшою буде підтримка світу, тим менше у Росії буде шансів заморозити конфлікт на власних умовах", - підсумував він.

Нагадаємо, військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Кремль буде намагатися затягнути війну якнайдовше або змусити Україну піти на замороження конфлікту.

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