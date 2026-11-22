Російський удар по енергетичній інфраструктурі / © ДТЕК

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Російські війська знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок масованої атаки на Дніпропетровщині частина Дніпра та прилеглих населених пунктів залишилася без електропостачання.

Про це повідомили у ДТЕК.

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Внаслідок обстрілів пошкоджено декілька енергетичних об’єктів, зокрема об’єкт компанії «ДТЕК Дніпровські електромережі».

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Без електроенергії залишилася частина Дніпра, місто Самар та прилеглі райони. Також знеструмлено окремі об’єкти критичної інфраструктури.

Як повідомляє кореспондентка ТСН Ольга Павловська, через масштабне відключення електроенергії у Дніпрі припинили роботу трамваї, тролейбуси та метрополітен.

У ДТЕК зазначили, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи щойно це дозволить безпекова ситуація.

В Одесі другий день немає світла

Тим часом в Одесі тривають проблеми з електропостачанням після російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Місто переживає вже другий день масштабного знеструмлення.

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За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, через відсутність електроенергії деякі мешканці почали розпалювати вогнища та готувати їжу безпосередньо на балконах багатоповерхових будинків.

Масштабні відключення електроенергії у двох великих українських містах стали черговим наслідком російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, експерти припускають, що найближчі два місяці ситуація зі світлом в Україні повторюватиметься по колу: після російських обстрілів ставатимуться аварійні відключення, а потім енергетики швидко лагодитимуть мережі до наступної атаки.

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