Два з шести членів наглядової ради Укренерго вирішили звільнитися вслід за Кудрицьким

Доббені та Андреансен працювали членами наглядової ради державної Укренерго з грудня 2021 року.

Два члени наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та Педер Андреансен заявили про припинення роботи в державній компанії.

Про це йдеться в повідомленні НЕК Укренерго.

Напередодні голова правління компанії Володимир Кудрицький звернувся до наглядової ради з заявою про відставку. Наглядова рада більшістю голосів - 4 з 6 - ухвалила рішення про звільнення Кудрицького за згодою сторін.

3 вересня у відставку подали ті два члени наглядової ради - Доббені та Андреансен, які напередодні не голосували за схвалили заяву Кудрицького про звільнення.

Доббені та Андреансен працюють членами наглядової ради державної Укренерго з грудня 2021 року.

Нагадаємо, про звільнення Володимира Кудрицького з посади голови правління НЕК "Укренерго" стало відомо ввечері 2 вересня. Представники енергогалузі та деякі нардепи виступили на підтримку Кудрицького та засудили рішення про його відставку.