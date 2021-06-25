Дві третини хімічних сполук у червоному шламі викликають рак - головлікар Національного інституту раку

Під час дискусії головний лікар Національного інституту раку Міністерства охорони здоров'я Андрій Безносенко повідомив про шкоду, якої завдають червоним шламом організму людини.

У Миколаєві відбувся круглий стіл «Презентація висновків експертизи щодо екологічних та соціально-економічних наслідків функціонування шламосховища Миколаївського глиноземного заводу», модератором якого виступила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

«Дві третини хімічних сполук, виявлених експертизою в червоному шламі, викликають рак. До цього додати нічого. Не потрібно навіть бути експертом, щоб визначити небезпеку даних відходів для організму людини. Причому небезпека в тому, що потрапляють вони в наш організм несвідомо - через шкіру, через дихальні шляхи, через їжу. І визначити їх неможливо. Після цього некурящі і непитущі люди запитують у лікарів: звідки рак? Ось звідси», - пояснив медик.

Адвокат АО «Greco» Артемій Воробйов представив учасникам круглого столу висновки судово-інженерної екологічної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, які свідчать про те, що шлам МГЗ має три з шести небезпечних властивостей, які визначені Базельською конвенцією про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їхнім видаленням.

«Експертизою було встановлено, що відходи червоного шламу можуть мати не одне, навіть не два, а три небезпечні властивості. Перша властивість - отруйність. Отруйними вони можуть бути для людини, для жителів Миколаївської області. Їхнє потрапляння в організм через дихальні або інші шляхи можуть викликати затяжні хвороби. Друге властивість - екотоксичність. Відходи можуть мати значний негативний вплив на екологічні і біотичні системи. Третя - токсичність», - зазначив він.

При цьому юрист вважає те, що дані відходи взагалі не можна зберігати на території України, оскільки і бокситова руда, яку переробляє МГЗ, і відходи, і кінцевий продукт - є імпортним товаром.

«Стаття 32 закону «Про відходи» забороняє будь-яке ввезення іноземних відходів в Україні з будь-якою метою, крім транзиту. Захоронювати тут іноземні відходи заборонено», - резюмував Воробйов.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року громадська організація «Стоп шлам» подала позов до суду проти Миколаївського глиноземного, вимагаючи відшкодувати більше 9,2 млрд гривень морального збитку за шкоду екології.

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила ряд небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

У травні 2021 року суд першої інстанції вважав позов правомірним і присудив жителям Миколаєва 9,21 млрд гривень в якості компенсації. Тепер належить розгляд апеляції, яку збирається подавати МГЗ.

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