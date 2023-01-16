Двері були замкнені зсередини: в квартирі у Луцьку знайшли застреленим подружжя

У Луцьку Волинської області в квартирі знайшли застреленим подружжя.

Про це інформує ВолиньPost з посиланням на пресслужбу поліції Волині.

Повідомлення про виявлення мертвого подружжя лучан у квартирі багатоповерхівки на проспекті Соборності правоохоронці отримали у неділю, 15 січня.

На тілах чоловіка та дружини були вогнепальні поранення, а поруч лежала рушниця.

Як пише ZAXID.NET з посиланням на дані від поліції, двері до помешкання подружжя були замкнені зсередини, тож наразі поліція підозрює, що це було вбивство та самогубство.

Чоловікові було 67 років, а його дружині – 61 рік.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Наразі слідчі встановлюють причини та обставини інциденту.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили 24-річну жінку у розбійному нападі і вбивстві. Вона вбила 35-річного місцевого жителя, його тіло у сквері виявили перехожі.

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