Двері були замкнені зсередини: в квартирі у Луцьку знайшли застреленим подружжя

Біля тіл лучан лежала рушниця.
У Луцьку Волинської області в квартирі знайшли застреленим подружжя.
Про це інформує ВолиньPost з посиланням на пресслужбу поліції Волині.
Повідомлення про виявлення мертвого подружжя лучан у квартирі багатоповерхівки на проспекті Соборності правоохоронці отримали у неділю, 15 січня.
На тілах чоловіка та дружини були вогнепальні поранення, а поруч лежала рушниця.
Як пише ZAXID.NET з посиланням на дані від поліції, двері до помешкання подружжя були замкнені зсередини, тож наразі поліція підозрює, що це було вбивство та самогубство.
Чоловікові було 67 років, а його дружині – 61 рік.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Наразі слідчі встановлюють причини та обставини інциденту.
Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили 24-річну жінку у розбійному нападі і вбивстві. Вона вбила 35-річного місцевого жителя, його тіло у сквері виявили перехожі.
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