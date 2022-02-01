Двері і шибки позносило: у Рівному вибухівкою підірвали вхід до бізнес-центру (фото)

Двері і шибки позносило: у Рівному вибухівкою підірвали вхід до бізнес-центру (фото)

Зловмисники скористалися саморобним вибуховим пристроєм.

У Рівному на вулиці Гетьмана Мазепи невідомі особи кинули під двері бізнес-центру саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху частково пошкоджено вхідні двері та зовнішні захисні ролети.

Також читайте У руках тримала револьвер: в Одесі жінка хотіла пограбувати кіоск з шоколадками

Про це повідомили у пресслужбі поліції області.

Виклик на місце події поліцейські отримали від 57-річного охоронця будівлі сьогодні, 1 лютого, о 04:15.

Чоловік уточнив, що в приміщенні бізнес-центру здають офіси в оренду.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

На місці події поліцейські та спеціалісти вибухотехніки вилучили уламки вибухового пристрою. Зараз правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмисникам може загрожувати від трьох до семи років позбавлення волі.

ГУ Нацполіції в Рівненській області

Новини України: у Шостці чоловік у масці зухвало пограбував ювелірку

Читайте також: