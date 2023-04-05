Двері НАТО для України відкриті, але необхідно відповідати всім стандартам Альянсу — Блінкен

У США заявили, що Україна повинна досягнути відповідності всім стандартам НАТО для того, щоб стати повноправним членом Альянсу.

НАТО зберігає для України двері відкритими, однак для вступу країні необхідно відповідати всім стандартам Альянсу.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Звичайно, двері НАТО залишаються відчиненими, і в цьому немає жодних змін, але ми повинні бути зосереджені впродовж наступних тижнів і місяців, зокрема, на підготовці України до контрнаступу, щоб спробувати повернути більше території, а також на справах, які необхідно вирішити, щоб продовжити приведення України до стандартів НАТО", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що зараз країни НАТО роблять все можливе для того, щоб допомогти Україні захиститися від Росії. Крім того, предметом обговорень залишається зміцнення потенціалу України для стримування агресії у довгостроковій перспективі. Зокрема, це робота над відповідністю країни стандартам НАТО. Наразі союзники зосереджені над конкретними кроками у цьому питанні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив союзникам, що не варто шукати альтернативу вступу України до НАТО, адже вона буде безкомпромісною на цьому шляху.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що питання плану до членства України в НАТО зняте з порядку денного, адже держава подала заявку на вступ до Альянсу. Йдеться про додаткове зміцнення пакета допомоги від НАТО, але це, за словами міністра, це не може бути заміною чи умовою для членства.

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