Дві доби без їжі та сну: люди, яких примусово вивезли до Росії, перебувають у жахливих умовах (фото)

Дві доби без їжі та сну: люди, яких примусово вивезли до Росії, перебувають у жахливих умовах (фото)

Примусово вивезли жінок, дітей та людей літнього віку.

Жителі ОРДЛО, яких примусово вивезли до Ростовської області Росії, майже дві доби перебувають без їжі та сну у автобусах без опалення. А місця тимчасового розміщення, де їх планували оселити - зачинені.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Жінки з дітьми та люди літнього віку не забезпечені гарячим харчуванням і медичними послугами, додала омбудсменка. За її словами, частину громадян розмістили у спортивній залі російського міста Таганрога.

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"Звертаюся до Генерального комісара УВКБ ООН, світової спільноти щодо негайного реагування на факти порушення РФ статті 49 Конвенції про захист цивільного населення під час війни щодо незаконної евакуації громадян України на територію країни-окупанта", - написала вона.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території України триває примусова мобілізація. Призову підлягають навіть неповнолітні хлопці віком від 17 років.

Людмила Денісова / Facebook

Людмила Денісова / Facebook

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