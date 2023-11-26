Дві доби блукав у горах: прикордонники спіймали ухилянта, який намагався втекти до Румунії

На горі Піп Іван Мармароський майже дві доби розшукували 40-річного жителя Дніпра, який блукав засніженим високогір’ям у пошуках кордону. Його сьогодні о 4-й годині ранку прикордонники відділу "Ділове "Мукачівського загону разом із рятувальниками.

Про це повідомляє Держприкордонна служба України.

Зазначається, що пошукову операцію ускладнював високий сніговий покрив. Зокрема, погана видимість та повалені дерева, що перешкоджали повноцінному використанню автомобільної техніки.

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"Особу без належного спорядження, у джинсах та кросівках виявили за 3 кілометри від кордону. Мету свого перебування у горах він пояснювати відмовився, хоча згодом зізнався у своїх намірах незаконно потрапити у Румунію

Чоловіка оправили до лікарні. Наразі його стан задовільний.

Додамо, бойова медикиня Інтернаціонального легіону територіальної оборони ЗСУ Анастасія Муцей розповіла, що думає про чоловіків, які втекли за кордон після початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, за її словами, громадяни, які не готові захищати Україну на полі бою, зобов'язані допомагати військовим фінансово.

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