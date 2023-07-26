Дві доби обирав жертву: на Вінниччині чоловік з ножем напав на студентку з немовлям

Поліцейські Вінниччини затримали чоловіка, який із ножем напав на дівчину з немовлям та пограбував її.

У Вінницькій області затримали 37-річного чоловіка, який здійснив збройне пограбування студентки з немовлям у квартирі. Дівчина отримала серйозні ножові поранення в шию. Наразі вона перебуває в лікарні.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції області.

Подія сталася 24 липня близько 11 години – до поліції надійшло повідомлення від жительки багатоквартирного будинку про те, що до неї за допомогою звернулась 20-річна дівчина, з шиї якої видніється ніж. Зі слів потерпілої, ножові поранення їй завдав невідомий чоловік.

Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що тілесні ушкодження потерпіла отримала у квартирі. Невідомий подзвонив у дзвінок та попросив дати йому води. Дівчина відчинила двері й пішла на кухню, аби виконати прохання. Коли зловмисник опинився у квартирі, то, погрожуючи пістолетом, вимагав гроші. Зрозумівши, що коштів в оселі немає, завдав дівчині ножових поранень в область спини та шиї, забрав прикраси, мобільний телефон і втік.

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Відомо, що потерпіла – студентка. Під час події у квартирі перебувала 8-місячна дитина, яку дівчина доглядала. Наразі постраждала перебуває у лікарні.

За словами начальника Управління карного розшуку Андрія Дамзіна, правоохоронці встановили, що зловмисник дві доби спостерігав за мешканцями новобудови та обирав потенційну жертву.

Оперативно-розшуковими заходами поліцейські ідентифікували особу зловмисника та його місцеперебування. Ним виявився безробітний 37-річний вінничанин.

На Вінниччині чоловік з ножем напав на студентку з немовлям.

На Вінниччині чоловік з ножем напав на студентку з немовлям.

Затриманий розповів, що заздалегідь готувався до злочину та обирав жертву. Напередодні нападу зловмисник зайшов до під’їзду й заночував у підвалі. Після вчинення злочину правопорушник здав викрадені прикраси до ломбарду, а мобільний телефон потерпілої викинув, оскільки забрав його, щоб остання не могла зателефонувати до поліції. Пістолет, яким чоловік погрожував дівчині, сховав якомога далі від місця події.

Нападника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Фігуранту загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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