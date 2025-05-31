ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Дві доби на межі життя: рятувальники витягли котика з-під завалів

Котик був наляканий, виснажений і настільки переляканий, що навіть подряпав обличчя одному з рятувальників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зараз пухнастик у безпеці

Зараз пухнастик у безпеці / © ДСНС

Рятувальники витягли котика з-під завалів, який дві доби перебував на межі життя.

Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.

Подія сталася у місті Білозерське у Покровському районі Донецької області.

«Білозерське. Там, де тривають пошуково-рятувальні роботи, надзвичайники натрапили на ще одного постраждалого. І це справжнє диво — з-під уламків п’ятиповерхівки дістали живого котика, який провів там майже дві доби!» — йдеться у повідомленні.

Котикбув наляканий, виснажений і настільки переляканий, що навіть подряпав обличчя одному з рятувальників. Але хіба це може зупинити наших героїв? Зараз пухнастик у безпеці.

«Роботи під обстрілами тривають, і кожен знайдений під завалами — це маленька перемога над жахом війни», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві під час гасіння пожежі у квартирі врятовано кота та собаку.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie