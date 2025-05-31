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Дві доби на межі життя: рятувальники витягли котика з-під завалів
Котик був наляканий, виснажений і настільки переляканий, що навіть подряпав обличчя одному з рятувальників.
Рятувальники витягли котика з-під завалів, який дві доби перебував на межі життя.
Про це повідомляє ДСНС України у Facebook.
Подія сталася у місті Білозерське у Покровському районі Донецької області.
«Білозерське. Там, де тривають пошуково-рятувальні роботи, надзвичайники натрапили на ще одного постраждалого. І це справжнє диво — з-під уламків п’ятиповерхівки дістали живого котика, який провів там майже дві доби!» — йдеться у повідомленні.
Котикбув наляканий, виснажений і настільки переляканий, що навіть подряпав обличчя одному з рятувальників. Але хіба це може зупинити наших героїв? Зараз пухнастик у безпеці.
«Роботи під обстрілами тривають, і кожен знайдений під завалами — це маленька перемога над жахом війни», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві під час гасіння пожежі у квартирі врятовано кота та собаку.