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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Дві години під завалами: постраждала від удару по Комишувасі розповіла про загибель восьми колег

Дві години під завалами: постраждала від удару по Комишувасі розповіла про загибель восьми колег

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Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Комишуваха

Комишуваха / © Національна поліція України

Дві жінки, які постраждали внаслідок російського удару по Комишувасі, розповіли Новини.LIVE, де були в момент атаки та як врятувалися.

Одна з постраждалих згадала, що винесла сміття й повернулася до приміщення. Що сталося далі, вона не пам’ятає. Після обвалу жінка провела під завалами близько двох годин.

За її словами, напарниця, яка була поруч із нею, загинула одразу. Загалом, як розповіла постраждала, того дня загинули вісім жінок із її бригади.

Інша постраждала розповіла, що під час обстрілу була на городі. До укриття в підземній школі вона не пішла.

Удар РФ по Комишувасі: окупанти повторно атакували укриття

Як стало відомо, російські війська атакували школу, де місцевим жителям щотижня видавали гуманітарну допомогу. Після першого авіаудару люди сховалися в укритті, однак окупанти завдали повторного удару — скинули ще дев’ять авіабомб безпосередньо по місцю, де перебували люди.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

За наявною інформацією, роботу рятувальників ускладнює загроза повторного російського удару, тому пошук людей відбувається в небезпечних умовах.

Корецький також наголосив, що російські військові знали про призначення навчального закладу. Саме там щотижня місцеві жителі, які залишилися у Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, раніше російські окупанти отримали наказ стратити полонених на Запоріжжі. Російські військові без вагань убили беззбройних українських захисників.

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