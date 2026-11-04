Дві години під завалами: постраждала від удару по Комишувасі розповіла про загибель восьми колег

Комишуваха / © Національна поліція України

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Дві жінки, які постраждали внаслідок російського удару по Комишувасі, розповіли Новини.LIVE, де були в момент атаки та як врятувалися.

Одна з постраждалих згадала, що винесла сміття й повернулася до приміщення. Що сталося далі, вона не пам’ятає. Після обвалу жінка провела під завалами близько двох годин.

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За її словами, напарниця, яка була поруч із нею, загинула одразу. Загалом, як розповіла постраждала, того дня загинули вісім жінок із її бригади.

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Інша постраждала розповіла, що під час обстрілу була на городі. До укриття в підземній школі вона не пішла.

Удар РФ по Комишувасі: окупанти повторно атакували укриття

Як стало відомо, російські війська атакували школу, де місцевим жителям щотижня видавали гуманітарну допомогу. Після першого авіаудару люди сховалися в укритті, однак окупанти завдали повторного удару — скинули ще дев’ять авіабомб безпосередньо по місцю, де перебували люди.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

За наявною інформацією, роботу рятувальників ускладнює загроза повторного російського удару, тому пошук людей відбувається в небезпечних умовах.

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Корецький також наголосив, що російські військові знали про призначення навчального закладу. Саме там щотижня місцеві жителі, які залишилися у Комишувасі, отримували гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, раніше російські окупанти отримали наказ стратити полонених на Запоріжжі. Російські військові без вагань убили беззбройних українських захисників.

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