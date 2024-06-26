"Дві кардинально різні машини": український пілот порівняв літаки Су-27 з F-16

Пілот зазначив, що ресурс Су-27 ще не вичерпвся, ними ще можна воювати. А от після війни Україні варто задуматися, чи потрібно вкладати у них гроші.

Пілот української бригади тактичної авіації Андрій, який працює на літаку Су-27 розповів, чи варто Україні модернізувати радянські винищувачі.

Про це пілот розповів в інтерв'ю Армія TV.

Також читайте Чиновник розкрадав мільйони на закупівлі деталей для Су-27: подробиці гучного скандалу

"Він постійно модернізується, ми постійно придумуємо туди щось нове, доставляємо, допилюємо. Ми спокійно працюємо із західним озброєнням – ми теж його туди певним чином приєднали. Ресурс, експлуатація – може ще літати й літати. Звичайно, що після війни треба думати, чи є сенс в експлуатації цього літака. Бо ресурс вже виходить. Чи є сенс його модернізувати, витрачати гроші, щоб довести його до аналогічного стану тих же F-16, Gripen тощо?", – розповідає пілот Андрій.

Винищувач ЗСУ Су-27 / Фото: commons.wikimedia.org

Пілот порівняв радянські винищувачі Су-27 з західними F-16. Він зізнався, що особисто не літав на F-16, однак багато говорив про них з побратимами.

"Тренажери – це одне, а реальний політ – зовсім інше. Це дві кардинальні різні машини. Для певних задач Су-27 підходить ідеально. Я б на ньому літав ще довго, якби на нього приціл поставити. Ті відчуття, які ти отримуєш від самого польоту – не від бойового завдання, а саме від польоту – Су-27 ідеальний. Але отой кайф, який ти отримуєш від F-16, коли ти захоплюєш ціль на певних дистанціях, які ти навіть подумати не міг, що таке можливо. Це інший кайф", – додав Андрій.

Старший технік з експлуатації Дмитро додає, що у нього викликає певне захоплення, коли він відправляє повністю споряджений борт, а він повертається пустий. "Ти розумієш, що воно десь лягло. І ти розумієш, що це – не даремно", – каже він.

Винищувачі F-16 / Фото: Getty Images

Раніше у виданні The Guardian розповіли, коли прибудуть перші винищувачі F-16 та яке українське місто захищатимуть.

Читайте також:

Новий крок! Данія дозволить Україні бити з F-16 - по території РФ!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.