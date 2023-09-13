Дві категорії українців не зможуть отримати пенсію: кого це стосується

Після нападу Росії значна кількість українців втратила свої документи, щоб підтвердити стаж роботи.

Українці, які довгий час працювали на території країни-агресорки Росії або перебували на окупованих територіях, не зможуть отримати пенсії.

Про це повідомила у телемарафоні заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак.

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Вона пояснила, що після нападу Росії значна кількість українців втратила свої документи, а пошкодження архівів і досі не дозволяє підтвердити стаж деяких осіб.

"Фактично у громадян, які переїхали з Криму на підконтрольну Україні територію, немає можливості оформити пенсію. Оскільки за чинним законодавством, щоб призначити їм пенсії, потрібно отримати підтвердження від пенсійного фонду Росії про те, що Росія не виплачує такому громадянину пенсію", - сказала вона.

Марчак нагадала, що Росія денонсувала угоду про пенсійне забезпечення між Росією і Україною.

"Тому в нас немає врегулювань для громадян України, які частину життя працювали в Росії", - підкреслила посадовиця, додавши, що страховий стаж прямо впливає на наявність та розмір пенсійних виплат.

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