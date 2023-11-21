Дві компанії намагаються зірвати закупівлі продуктів для ЗСУ - Міноборони

Одна із компаній подала до суду на Міноборони та заблокувала процес визначення переможців.

Міністерство оборони України звернулося до правоохоронних органів через спробу двох компаній зірвати закупівлі продуктів для військових.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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"1 та 2 листопада на платформі електронних закупівель Prozorro Міністерство оборони України оголосило про проведення спрощеної закупівлі продуктів харчування для українського війська. В одній з областей було виставлено лот на закупівлю їжі. Одна компанія-учасниця, яка змагалась за цей лот, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв – відсутні. Крім цього, серед учасників лотів, в компанії були найвищі ціннові пропозиції", - поінформували у відомстві.

Як пояснили, через підозрілі факти Міністерство відхилило цінову пропозицію компанії на участі в торгах. У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців.

Міноборони вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення передбаченого ч.1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

"Вже були випадки, коли окремі компанії зловживали принципами відкритості та вдавались до маніпуляцій українським законодавством. Однак, такі судові позови не були успішними. Наголошую, Міністерство буде жорстко, в межах закону, реагувати на подібні спроби атак на публічні закупівлі для потреб ЗСУ", - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У Міноборони наголосили, що виявило ознаки використання подібної "схеми" і за іншими лотами.

Нагадаємо, у СБУ викрили ексзаступника міністра оборони на розтраті майже 1 млрд грн.

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