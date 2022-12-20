"Дві країни – два світогляди": в ОП порівняли візит Зеленського до Бахмута і "виставу" Путіна з гауляйтерами

В ОП відповіли на істерику російських пропагандистів через візит президента України на фронт.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував візит президента Володимира Зеленського до Бахмута, порівнявши цей крок із поведінкою російського диктатора Путіна, який майже не вилазить зі свого бункера.

Про це Подоляк написав у Тwitter.

"Два президенти. Дві країни. Два світогляди. І лише один із них – лідер, що має характер. Адже він захищає свою землю і своїх людей. Тоді як інший – прийшов у чужий дім убивати, руйнувати і ґвалтувати", – зазначив він, прикріпивши до поста два фото: Зеленського в Бахмуті і Путіна, який сьогодні нагороджував гауляйтерів окупованих територій – Пушиліна, Пасічника, Балицького і Сальдо.

Два президенти.

Дві країни.

Два світогляди.

І лише один із них – лідер, що має характер.

Адже він захищає свою землю і своїх людей. Тоді як інший – прийшов у чужий дім убивати, руйнувати і ґвалтувати. pic.twitter.com/nFwuGYzKH1 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 20, 2022

Нагадаємо, що сьогодні, 20 грудня, президент Володимир Зеленський несподівано відвідав Бахмут і нагородив захисників України. За його словами, Бахмут, який окупанти намагаються захопити ще від травня, залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту.

Цей візит спричинив справжню істерику у російських пропагандистів. Вони навіть намагалися переконати росіян, мовляв, фото і відео із Зеленським у Бахмуті - змонтовані і "зняті в павільйоні".

Як відомо, ні Путін, ні навіть Шойгу на фронт не потикаються. Нещодавно російське Міністерство оборони повідомило, що нібито його очільник Сергій Шойгу побував у зоні бойових дій. З гелікоптера він "перевіряв" російські війська. Проте згодом стало відомо, що Шойгу літав над окупованим Кримом і зону бойових дій не відвідував.

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