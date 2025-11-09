ТСН у соціальних мережах

ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
32
2 хв

Дві крайності: командир назвав категорії військових, які йдуть в СЗЧ

СЗЧ: Дві крайності української армії — ветерани без заміни та «бусифіковані» новобрані.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
"Втома vs. Бусифікація": Хто і чому залишає армію — шокуюче пояснення від командира БПЛА

"Втома vs. Бусифікація": Хто і чому залишає армію — шокуюче пояснення від командира БПЛА

Є дві категорії військовослужбовців, які найчастіше йдуть в СЗЧ — ті, хто надто довго служать і ті, хто тільки прийшли в армію.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, командир підрозділів операторів БПЛА та екснардеп Ігор Луценко, передає «Еспресо».

Екснардеп поскаржився, що проблему СЗЧ в Україні «взагалі ніхто не вивчає» і не веде статистику — чому, як і хто наважується на самовільне залишення частини.

«У нас є підставки вважати, що цифри, які є на сайті Генпрокуратури (згідно з останніми звітами Офісу генпрокурора, армію у жовтні самостійно покинула понад 21 тисяча людей — Ред.) не є точним відображенням того, що насправді відбувається. По-перше, ці цифри можуть бути завищені, адже, одна і та ж людина може кілька разів піти в СЗЧ. З іншого боку, якщо запитувати військових про те, чи відкриті кримінальні провадження на їх побратимів, які пішли в СЗЧ, то виходить, що багато випадків не мають відкритих справ. Тобто, вся картина не зображена. Втім, ці цифри все ж демонструють те, що ця проблема тільки збільшується», — пояснив Луценко.

Військовослужбовець закликав владу знайти рішення, адже проблема лише масштабується.

Він виділив дві категорії військовослужбовців, які йдуть в СЗЧ. Це ті, хто надто довго служать і ті, хто тільки прийшли в армію. На думку Луценка, це — 95% всіх випадків СЗЧ.

«Тобто, люди, які вже втомились, а ніхто змінювати мобілізаційну політику в державі не хоче. Резерву держава не формує. Друга категорія, це ті, хто вже тільки прийшов до армії, у більшості випадків, які були бусифіковані. Ці витягнуть ресурс держави у вигляді БЗВП і матеріального забезпечення, а потім десь по дорозі до військової частини тікають», — додав він.

Раніше Ігор Луценко запропонував крок, який може зупинити СЗЧ в армії.

32
