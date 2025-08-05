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Дві людини отримали поранення унаслідок російської атаки на Запоріжжя
Ворожа атака на Запорізький район: двоє поранених внаслідок удару FPV-дроном
Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російський fpv-дрон ударив по Біленькому. Поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.
Їм надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, скільки українських територій захопили росіяни в липні. Відомо, що найбільше територій протягом минулого місяця втрачено на Новопавлівському напрямку — 34% від загальної площі. Там ЗС РФ здійснили 12% штурмових дій за місяць.
Зауважимо, головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив про те, що найбільш складна ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках.