ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Дві людини отримали поранення унаслідок російської атаки на Запоріжжя

Ворожа атака на Запорізький район: двоє поранених внаслідок удару FPV-дроном

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. 

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російський fpv-дрон ударив по Біленькому. Поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.

Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, скільки українських територій захопили росіяни в липні. Відомо, що найбільше територій протягом минулого місяця втрачено на Новопавлівському напрямку — 34% від загальної площі. Там ЗС РФ здійснили 12% штурмових дій за місяць.

Зауважимо, головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив про те, що найбільш складна ситуація зараз – на Покровському, Добропільському та Новопавлівському напрямках. Ворог нарощує зусилля для захоплення наших ключових агломерацій, шукає вразливі місця в нашій обороні, веде активні бойові дії одночасно на кількох напрямках.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie