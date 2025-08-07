ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2360
Час на прочитання
1 хв

Дві області в Україні змінять назви: вже відомі нові варіанти

В Україні готують перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Нові назви вже обговорюються.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дніпропетровська область

Дніпропетровська область / © Getty Images

В Україні планують перейменувати ще дві області, які досі мають назви, пов’язані з радянськими діячами. Йдеться про Дніпропетровську та Кіровоградську області.

Про це повідомив голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров в інтерв’ю “Укрінформу”.

Обласні центри — Дніпро та Кропивницький — уже були перейменовані в межах декомунізації. Наступним кроком має стати зміна назв самих областей.

“Безперечно, мова йде про Дніпропетровську та Кіровоградську області”, — зазначив Алфьоров.

За його словами, для Кіровоградської області логічною новою назвою стане Кропивницька. Щодо області з центром у Дніпрі, розглядаються варіанти Дніпровська або Січеславська.

Втім, процес потребує внесення змін до Конституції, що наразі неможливо через дію воєнного стану.

“Сьогодні це процедура, яка лежить у площині змін до Конституції. Наприклад, на жаль, зміни сьогодні неможливі”, — пояснив історик.

Він переконаний, що питання з перейменуванням буде вирішене після завершення воєнного стану.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie