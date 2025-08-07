- Дата публікації
Дві області в Україні змінять назви: вже відомі нові варіанти
В Україні готують перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Нові назви вже обговорюються.
В Україні планують перейменувати ще дві області, які досі мають назви, пов’язані з радянськими діячами. Йдеться про Дніпропетровську та Кіровоградську області.
Про це повідомив голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров в інтерв’ю “Укрінформу”.
Обласні центри — Дніпро та Кропивницький — уже були перейменовані в межах декомунізації. Наступним кроком має стати зміна назв самих областей.
“Безперечно, мова йде про Дніпропетровську та Кіровоградську області”, — зазначив Алфьоров.
За його словами, для Кіровоградської області логічною новою назвою стане Кропивницька. Щодо області з центром у Дніпрі, розглядаються варіанти Дніпровська або Січеславська.
Втім, процес потребує внесення змін до Конституції, що наразі неможливо через дію воєнного стану.
“Сьогодні це процедура, яка лежить у площині змін до Конституції. Наприклад, на жаль, зміни сьогодні неможливі”, — пояснив історик.
Він переконаний, що питання з перейменуванням буде вирішене після завершення воєнного стану.