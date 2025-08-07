Дві області в Україні змінять назви: вже відомі нові варіанти

Дніпропетровська область / © Getty Images

В Україні планують перейменувати ще дві області, які досі мають назви, пов’язані з радянськими діячами. Йдеться про Дніпропетровську та Кіровоградську області.

Про це повідомив голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров в інтерв’ю “Укрінформу”.

Обласні центри — Дніпро та Кропивницький — уже були перейменовані в межах декомунізації. Наступним кроком має стати зміна назв самих областей.

“Безперечно, мова йде про Дніпропетровську та Кіровоградську області”, — зазначив Алфьоров.

За його словами, для Кіровоградської області логічною новою назвою стане Кропивницька. Щодо області з центром у Дніпрі, розглядаються варіанти Дніпровська або Січеславська.

Втім, процес потребує внесення змін до Конституції, що наразі неможливо через дію воєнного стану.

“Сьогодні це процедура, яка лежить у площині змін до Конституції. Наприклад, на жаль, зміни сьогодні неможливі”, — пояснив історик.

Він переконаний, що питання з перейменуванням буде вирішене після завершення воєнного стану.