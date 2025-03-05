Дві п’яні жінки через гучну сварку залишилися без дітей: що сталося

Одна з жінок є матір'ю-одиначкою, а чоловік іншої окремо виховує трьох дітей і не проживає разом із сім'єю.

У місті Володимирі Волинської області дві жінки влаштували гучну сварку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. Сусіди, яким набридли їхні крики, викликали поліцію.

Про це повідомили у пресслужбі Володимирського районного відділу поліції.

Оскільки на місці події перебували п’ятеро малолітніх дітей, додатково прибули ювенальні поліцейські та соціальні працівники.

З’ясувалося, що одну з жінок, 1994 року народження, цього року вже притягували до відповідальності за ст. 184 КУпАП (невиконання обов’язків щодо виховання дітей).

Інша жінка, 1995 року народження, мала ще більше порушень – на неї складено чотири адміністративні протоколи, зокрема за порушення тиші та недбале ставлення до виховання дітей.

Оскільки обидві правопорушниці не змінили своєї поведінки, було ухвалено рішення про тимчасове вилучення усіх п’ятьох дітей до притулку.

“Матері мають час, аби виправитись, більше не вживати алкоголь і належно виховувати дітей. Інакше – прийматимуться подальші рішення, у тому числі, може йтись і про позбавлення батьківських прав через суд”, - повідомили у поліції.

Одна з жінок є матір'ю-одиначкою, а чоловік іншої окремо виховує трьох дітей і не проживає разом із сім'єю.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області суд визнав винною 39-річну жінку, яка злісно не виконувала батьківські обов'язки, що призвели до смерті її 16-місячної доньки.

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