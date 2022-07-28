Дві повітряні тривоги по всій Україні та потужні обстріли: головні новини ночі 28 липня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 28 липня:
- Вночі повітряна тривога майже по всій території України була оголошена двічі. Читати далі –>
- Після 5 ранку відбулися масштабні запуски ракет із території Білорусі. За попередньою інформацією, є влучання біля Гончарівського. Читати далі –>
- Два обстріли Харкова за ніч. Обидва відразу після опівночі. Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300. Читати далі –>
- Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району. Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. Читати далі –>
- Потужні вибухи лунали у Миколаєві. Читати далі –>
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