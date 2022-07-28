Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дві повітряні тривоги по всій Україні та потужні обстріли: головні новини ночі 28 липня

Дата публікації
Перегляди
59к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дві повітряні тривоги по всій Україні та потужні обстріли: головні новини ночі 28 липня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 28 липня: 

  • Вночі повітряна тривога майже по всій території України була оголошена двічі. Читати далі –>
  • Після 5 ранку відбулися масштабні запуски ракет із території Білорусі. За попередньою інформацією, є влучання біля Гончарівського. Читати далі –>
  • Два обстріли Харкова за ніч. Обидва відразу після опівночі. Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300. Читати далі –>
  • Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району. Обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. Читати далі –>
  • Потужні вибухи лунали у Миколаєві. Читати далі –>

Читайте також:

Зниклі безвісти через війну: як розшукати рідних людей

Зниклі безвісти через війну: як розшукати рідних людей

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація