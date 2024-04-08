Дві рівнянки надіслали онлайн-бойфрендам пів мільйона, але так і не побачили коханих: що сталося

У Рівному дві жінки перерахували шахраям понад пів мільйона гривень, вважаючи, що оплачують доставку цінних подарунків від онлайн-коханих.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Так, одна 38-річна рівнянка познайомилася в соцмережі з чоловіком, який нібито був іноземцем та проживав у Сирії.

Під час спілкування у них зав'язалися "романтичні стосунки". Сирієць вирішив потішити обраницю та "надіслати" їй подарунки: гроші, одяг, прикраси, косметику, солодощі. Однак він попросив кохану сплатити послуги з доставки.

Вона нічого не запідозрила та перерахувала на карту українського банку 140 000 гривень. Але цього виявилось недостатньо: ще чотири рази до неї телефонували невідомі, представляючись то митником, то працівником служби доставки та просили доплатити. Очікувану "посилку" жінка так і не отримала, а натомість втратила майже 297 тисяч гривень.

У таку ж пастку потрапила ще одна 34-річна мешканка Рівного. "Американець", із яким у неї був "роман" у месенджері, повідомив, що хоче прилетіти до України. Втім, перед цим він сказав, що хоче надіслаті речі, які нібито придбав для неї.

Спочатку жінка сплатила за доставку багажу на картку українського банку 92 500 гривень. А за декілька днів перерахувала понад 200 тисяч гривень за звільнення коханого, якого нібито затримали на кордоні.

Слідчі Рівненського РУП розпочали досудові розслідування за ч.3 та ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України та встановлюють осіб, причетних до скоєних злочинів.

Нагадаємо, працівницю РАЦСу звинувачують у цинічній афері на 100 тис. грн на місяць за "шлюб" зі зниклим безвісти бійцем. Колишня дружина зниклого військового подала до суду.

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