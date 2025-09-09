ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
527
2 хв

"Дві різні людини": майор ЗСУ розповів про спілкування на фронті з Олегом Ляшком

Майор ЗСУ розповів, що робить Олег Ляшко на фронті.

Руслана Сивак
Олег Ляшко

Майор ЗСУ та командир 429 окремий полк безпілотних систем «АХІЛЛЕС» Юрій Федоренко розповів про свої враження від спілкування з Олегом Ляшком, який нині є командиром батальйону безпілотних систем у 63-й окремій механізованій бригаді. За його спостереженнями, Ляшко на фронті і на телебаченні — це дві різні людини.

Про це майор ЗСУ розповів в інтерв’ю з Анною Максимчук.

«Я не знаю, що відбувається всередині їхнього БПЛА-підрозділу, але воюють вони достатньо ефективно», — сказав Федоренко.

Військовий розповів, що особисто зустрічався з Олегом Ляшком на командному пункті 92-ї бригади. Після цієї зустрічі Ляшко звернувся до «Ахіллеса» з проханням проконсультувати його щодо застосування розвідувальних і ударних дронів. Це стало поштовхом для створення батальйону безпілотних систем, який він очолив.

За словами Федоренка, після консультації Ляшко з підлеглими близько двох тижнів жили на базі полку «Ахіллес» на Донецькому напрямку. Майор додав, що Ляшко був зовсім не таким, яким його звикли бачити на телеекранах, а його підрозділ показував добрі результати в бою.

Нагадаємо, колишній народний депутат Олег Ляшко вступив до лав Збройних сил України восени 2022 року. Про своє рішення він повідомив 3 жовтня, опублікувавши відео, на якому складає присягу із зброєю в руках.

За два роки політик, який не мав жодного військового звання, дослужився до лейтенанта, та ще й отримав посаду командира батальйону безпілотних систем.

Також раніше одіозний Ляшко загримів у скандал. Військові злили правду про екснардепа в армії.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки Росії на Київ 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів України влучила крилата ракета 9М727 комплексу «Іскандер-К».

