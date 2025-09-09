"Дві різні людини": майор ЗСУ розповів про спілкування на фронті з Олегом Ляшком

Олег Ляшко

Майор ЗСУ та командир 429 окремий полк безпілотних систем «АХІЛЛЕС» Юрій Федоренко розповів про свої враження від спілкування з Олегом Ляшком, який нині є командиром батальйону безпілотних систем у 63-й окремій механізованій бригаді. За його спостереженнями, Ляшко на фронті і на телебаченні — це дві різні людини.

Про це майор ЗСУ розповів в інтерв’ю з Анною Максимчук.

«Я не знаю, що відбувається всередині їхнього БПЛА-підрозділу, але воюють вони достатньо ефективно», — сказав Федоренко.

Військовий розповів, що особисто зустрічався з Олегом Ляшком на командному пункті 92-ї бригади. Після цієї зустрічі Ляшко звернувся до «Ахіллеса» з проханням проконсультувати його щодо застосування розвідувальних і ударних дронів. Це стало поштовхом для створення батальйону безпілотних систем, який він очолив.

За словами Федоренка, після консультації Ляшко з підлеглими близько двох тижнів жили на базі полку «Ахіллес» на Донецькому напрямку. Майор додав, що Ляшко був зовсім не таким, яким його звикли бачити на телеекранах, а його підрозділ показував добрі результати в бою.

Нагадаємо, колишній народний депутат Олег Ляшко вступив до лав Збройних сил України восени 2022 року. Про своє рішення він повідомив 3 жовтня, опублікувавши відео, на якому складає присягу із зброєю в руках.

За два роки політик, який не мав жодного військового звання, дослужився до лейтенанта, та ще й отримав посаду командира батальйону безпілотних систем.

Також раніше одіозний Ляшко загримів у скандал. Військові злили правду про екснардепа в армії.

