Дві російські ракети вдарили по площі Свободи у Харкові: щонайменше десять загиблих

Дві російські ракети вдарили по площі Свободи у Харкові: щонайменше десять загиблих

Обвалилося 1/3 приміщення ОДА.

Вранці, 1 березня, російською крилатою ракетою "Калібр" було завдано удару по площі Свободи у Харкові: є загиблі.

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

"Станом на зараз (12:50 1 березня - Ред.) загиблих уже десять осіб. Поранених - понад 35. Поранених може бути більше", – повідомив він.

За словами Геращенка, було здійснено два удари ракетою. До слова, другий стався за 5-7 хвилин після того, як на місце руйнування прибули рятувальники.

Обвалилося 1/3 приміщення ОДА.