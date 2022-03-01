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Дві російські ракети вдарили по площі Свободи у Харкові: щонайменше десять загиблих

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Дві російські ракети вдарили по площі Свободи у Харкові: щонайменше десять загиблих

Associated Press

Обвалилося 1/3 приміщення ОДА.

Вранці, 1 березня, російською крилатою ракетою "Калібр" було завдано удару по площі Свободи у Харкові: є загиблі.

Про це повідомив радник МВС Антон Геращенко.

"Станом на зараз (12:50 1 березня - Ред.) загиблих уже десять осіб. Поранених - понад 35. Поранених може бути більше", – повідомив він.

За словами Геращенка, було здійснено два удари ракетою. До слова, другий стався за 5-7 хвилин після того, як на місце руйнування прибули рятувальники.

Обвалилося 1/3 приміщення ОДА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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