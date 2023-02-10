Дві російські ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір країни НАТО

Російські ракети перетнули повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО.

Сьогодні, 10 лютого, дві російські ракети, випущені по Україні, перетнули повітряний простір Молдови та Румунії.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своєму каналі в Тelegram.

Він поінформував, що о 10:18 год. дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова.

Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав.

Залужний додав, що ракети була випущені з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, росіяни здійснили масштабну ракетну атаку по всій території України. Вибухи пролунали у багатьох областях України. Відомо, що російська армія влучила по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах України, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких регіонах.

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