Дві сестрички опинилися під ударом КАБів: 7-річна Вероніка загинула

Поліна і Вероніка Опашнянські / © Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

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У четвер, 2 липня, під час масованого російського обстрілу Дніпропетровської області сталася жахлива сімейна трагедія. У Синельниківському районі внаслідок ворожого удару загинула 7-річна Вероніка Опашнянська. Її 11-річна сестра Поліна, а також мама, тато та бабуся дістали важкі поранення.

Про це повідомляє СтрімкоUA media у соцмережі Facebook.

За інформацією журналістів, родина намагалася врятувати дітей від небезпеки, але опинилася в самому епіцентрі ворожого удару.

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Як зазначає СтрімкоUA media, дівчатка Поліна та Вероніка Опашнянські приїхали з Шахтарського до бабусі у село Шевченка, що на Дніпропетровщині. Родина сподівалася, що в селі дітям буде безпечніше, «подалі від небезпеки у місті».

«Дівчаток часто бачили місцеві жителі — симпатичні, веселі, життєрадісні. Як всі діти», — йдеться у публікації.

Проте 2 липня об 11-й годині ранку російська авіація завдала удару по населеному пункту. Керовані авіабомби (КАБи) влучили просто в центр села, внаслідок чого два житлові будинки було знищено вщент.

7-річна Вероніка Опашнянська загинула під час російської атаки / © Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

«Загинула 7-річна дівчинка Вероніка. 11-річна Поліна отримала поранення середньої тяжкості. Бабуся і мама доставлені в Дніпро. Тато — в Шахтарському. Попереду операції та відновлення», — повідомляє СтрімкоUA media.

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Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив загибель дитини у Синельниківському районі та повідомив про масштабні наслідки ударів по всьому регіону.

Удари по трьох районах Дніпропетровщини

Протягом дня ворог атакував три райони області майже 40 разів, застосовуючи безпілотники, артилерію, авіабомби та ракетне озброєння. Загалом за добу в області загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення.

У Синельниківському районі російські терористи завдали ударів по Богинівській, Васильківській та Петропавлівській громадах. Понівечено приватні та багатоквартирні будинки, цивільні автомобілі та інфраструктурні об’єкти.

Окрім загиблої 7-річної Вероніки, у лікарні перебувають 11-річна Поліна та 14-річний хлопець у стані середньої тяжкості. Також госпіталізовано трьох дорослих, двоє з яких перебувають у важкому стані. Ще один 54-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

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У Нікопольському районі під ударами опинилися райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджено приватний будинок та автівки.

Тут загинув 66-річний чоловік. Ще одного 75-річного чоловіка госпіталізовано у важкому стані. У лікарні середнього ступеня важкості перебувають 72-річна жінка та 21-річний юнак.

У Дніпровському районі внаслідок обстрілів понівечено місцеву гімназію та багатоквартирні будинки.

Медики Дніпропетровщини продовжують боротися за життя поранених дорослих і дітей, які постраждали від чергового акту терору проти мирного населення.

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Нагадаємо, станом на 17 годину 2 липня було відомо про 21 загиблого внаслідок ворожої атаки Росії по Києву. Рятувальники цілий день працюють на місцях ударів.

Влада оголосила 3 липня в Києві Днем жалоби у памʼять про жертви наймасованішої атаки Росії.

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