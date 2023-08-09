Дві тисячі гектарів — хоч завтра: як нардеп Гунько торгував землею (відео)

НАБУ опублікувало відео переговорів, під час яких чинний народний депутат і борець із корупцією пропонує "клієнту" землю державних підприємств.

У Національному антикорупційному бюро повідомили додаткові подробиці справи щодо народного депутата із фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька, якого було викрито на отриманні 85 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

З опублікованого відео зрозуміло, що народний обранець та голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України запропонував підприємцю отримати землю для обробітку.

"Які побажання?" — ніби справжній продавець-консультант поцікавився у "клієнта" народний депутат.

"Кіровоградська область, Черкаська, Вінниця", - перелічив той.

"Зараз у Рівному є 2000 гектарів", - зауважив народний обранець, додавши, що отримати для обробітку цю землю можна, грубо кажучи, хоч завтра, оскільки вона незасіяна.

З іншими ділянками, на території інших областей, за його словами, потрібно дочекатися до збору врожаю.

У подальшій розмові нардеп пояснив, що для отримання цієї землі потрібно заплатити хабар 130-150 доларів за гектар йому та "силовикам". Такі ж розцінки, зауважив він, у Вінницькій та Черкаській області, де родючі ґрунти.

Окремо було обговорено питання призначення підконтрольного директора державного підприємства, на території якого планували дозволити працювати "клієнтові".

Для того, щоб здійснити оборудку, народний обранець заявив про необхідність сплатити завдаток - 30% від суми, тобто 50 доларів за гектар.