Дві тонни зеленого борщу зі страусиними яйцями: у Чорноморську встановили рекорд України

Мер Чорноморська Василь Гуляєв продемонстрував відповідний сертифікат / © із соцмереж

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У Чорноморську, що на Одещині, у суботу, 12 квітня, з нагоди 52-ї річниці міста зварили дві тонни зеленого борщу зі страусиними яйцями, установивши рекорд України.

Про це пишуть місцеві видання "Південь сьогодні" та Odesa.Online.

Дійство відбувалося під час ярмарку на площі біля Палацу спорту.

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Борщ варили у величезному чані.

До борщу містянам і гостям заходу пропонували три види яєць: страусині, курячі та перепелині.

Досягнення вже офіційно занесли до Книги рекордів України. Мер міста Василь Гуляєв продемонстрував відповідний сертифікат.

У своєму telegram-каналі Гуляєв опублікував відео з заходу й запросив усіх охочих відвідати ярмарок, скуштувати смачний борщ та підтримати ЗСУ.