Три центральні області України у вибухах: "прильоти" по енергетиці та людях (фото)

Наслідки атаки на Черкаську область / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

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Російські війська у ніч проти 3 листопада здійснили ракетно-дронову атаку на Черкаську, Житомирську та Вінницьку області. Ворог поцілив по житлових будинках і критичній інфраструктурі, залишивши без світла десятки тисяч абонентів.

Про це повідомили очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та Вінницька обласна рада.

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Атака на Черкащину

Від ранку 2 листопада на Черкащині сили та засоби ППО, а також мобільні вогневі групи знищили російську ракету та 29 ударних дронів. Водночас в області зафіксували наслідки ворожих атак по інфраструктурі. Дані наразі попередні, обстеження територій продовжується.

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«Обласний центр. Як уже повідомляв, ворожий БпЛА поцілив по приватному сектору. Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки. Медики на місці надали допомогу двом потерпілим», — йдеться в заяві очільника Черкаської ОВА.

У Черкаському районі, у Слобідській територіальній громаді, безпілотник влучив у приватний будинок. Пожежу оперативно ліквідували, минулося без травмованих.

У Звенигородському районі російські БпЛА атакували територію підприємства, що не працює. Загоряння вдалося загасити.

Також у кількох місцях в області пошкоджено лінії електропередач. На місцях працюють усі необхідні служби.

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Наслідки атаки на Черкаську область / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки атаки на Черкаську область / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Наслідки атаки на Черкаську область / © Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Атака на Житомирщину

Водночас у Житомирській області російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі. Станом на ранок без світла залишилися близько 130 населених пунктів, що становить понад 180 тис. абонентів.

За попередніми даними, внаслідок атаки на Житомирщину загиблих і постраждалих немає. Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання для жителів області.

Наслідки атаки на Житомирську область / © Віталій Бунечко / Facebook

Наслідки атаки на Житомирську область / © Віталій Бунечко / Facebook

Атака на Вінниччину

У Вінницькій області через пошкодження енергетичних об’єктів і ліній електропередач без електропостачання залишилася більшість населених пунктів. Крім того, в регіоні запровадили графіки погодинних відключень електроенергії.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по лікарні в Немишлянському районі Харкова постраждали 62 людей. Удар припав на перехід між корпусами медзакладу, також пошкоджено будівлю відділення, вікна в чотирьох багатоповерхівках і 10 автівок.

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Вранці 3 листопада окупанти завдали масованого удару по Дніпру, пошкодивши житлові будинки, інфраструктуру, адмінбудівлі, лікарню та відділ поліції. Внаслідок атаки п’ятеро людей отримали поранення.

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