Родині екссоратника Януковича держава продала 460 гектарів землі на Закарпатті

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) днями продало 460 гектарів землі на полонині Боржава в Закарпатській області. Загальна сума угод склала 89,5 млн грн.

Про це із посиланням на результати аукціонів повідомляє «Економічна правда».

Зазначені землі було розділено на три лоти, за якими одночасно провели три аукціони.

Оскільки торги відбувались у формі «голандського аукціону» (починаються із стартової ціни, яка поступово знижується поки хтось перший не погодиться придбати актив), а в кожному з аукціонів брав участь лише один претендент, продаж відбувся фактично за мінімальноможливими цінами.

Ділянку площею 26,7366 га за 5,4 млн грн (при стартовій ціні 10,4 млн грн) придбав Андрій Вінграновський. Він же купив ще одну ділянку — 199,1488 га — за 39,1 млн грн, хоча початкова ціна становила 75,2 млн грн. Лот площею 234,77 га за 45 млн грн (стартова ціна — 88,2 млн грн) придбав Ігор Власюк.

У підсумку середня вартість однієї сотки землі склала близько 2 тис. грн. При цьому ще в листопаді 2024 року в АРМА очікували, що ці землі принесуть понад 1 млрд грн.

Ландшафт Полонини Боржава / Фото: Габріел Гуштан

За даними Opendatabot, Андрій Вінграновський володіє ТОВ «Омбрі Інвестмент», яке входить до корпоративної групи родини Льовочкіних. Також він є чоловіком Юлії Льовочкіної. Ігор Власюк заснував ТОВ «Боржава Есет», кінцевим бенефіціарним власником якого вказано Вінграновського.

Сергій Льовочкін — ексголова Адмінстрації президента Януковича (2010-2014 рр.). Народний депутат 9-го скликання від забороненої партії ОПЗЖ. Екснардеп 8-го та 6-го скликань. За даними руху «Чесно», Льовочкін — фігурант шести антикорупційних розслідувань.

Зазначимо, 22 липня 2025 року нардеп Льовочкінпроголосував за законопроєкт 12414, яким запроваджувалась залежність роботи НАБУ і САП від Генерального прокурора.

У серпні 2025 року журналісти-розслідувачі Bihus.Info повідомили, що упродовж кількох місяців колишній посадовець часів Януковича, а нині депутат Закарпатської обласної ради Владислав Каськів регулярно їздить до Києва на зустрічі з народним депутатом Сергієм Льовочкіним. До цих зустрічей також долучаються забудовники та посадовці різних періодів. Тоді журналісти припускали, що під час таких зустрічей, зокрема, обговорюють проєкт гірськолижного курорту «Боржава» на Закарпатті.

Раніше ми писали про те, як Національне агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) влаштувало розпродаж арештованих картин державного зрадника Медведчука. Напродавало людям лотів майже на один мільйон гривень. І тепер не віддає покупцям ні їхні картини, ні гроші. Бо продавали їх всупереч судовим заборонам. АРМА розпочало продажі, завідомо знаючи, що жоден покупець не зможе забрати свою картину, проте гроші — взяли.